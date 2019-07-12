Vali Günaydın, "15 Temmuz, bir çok devlete önemli mesajlar veren bir destandır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, birçok devlete önemli mesajlar veren bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletçe yazdığımız bu destansı direnişin 3. yıldönümünde yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için daha çok çalışmalıyız" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Demokrasinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşına sadece ellerinde şanlı bayrağımızla, imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen kahraman milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz, tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmaya karşı kendi iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır.

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Kayseri'mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yapmış, şehrin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları unutmamak kaydıyla aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'mizin kaderini değiştiren şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. "

Kaynak: İHA