Vali Güner, Bartın Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu

Bartın Valisi Sinan Güner Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Devlet Hastanesinde (Pandemi Hastanesi) incelemelerde bulundu.

Vali Güner'e incelemeler sırasında Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Abdullah Danışman, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Beyhan Güner eşlik etti.

Devlet Hastanesi'nde (Pandemi Hastanesinde) koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle yerine getirildiğini belirten Vali Güner, tüm sağlık çalışanlarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Bartın'da da mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında fedakârca çalıştıklarını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: İHA