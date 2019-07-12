Vali Gürel ve il protokolünden 15 temmuz mesajları

Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer il protokolü mensupları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Fuat Gürel mesajında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz 2016 günü Aziz Milletimizin bu toprakları vatan yapan, bizleri millet yapan değerler uğruna bir olduğunu, diri olduğunu tüm dünyaya haykırdığı; tarihinin hiçbir döneminde hıyanete teslim etmediği iradesini tanklara, uçaklara, ateş püsküren silahlara siper ettiği Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ölüme meydan okuyan yiğitlerin meydanları harman yaptığı gündür. Tarihi boyunca esarete boyun eğmemiş Aziz Milletimiz, vatansever askeri ve polisi ile genciyle yaşlısıyla, çoluğuyla çocuğuyla bağrında yuvalanmış FETÖ mensubu üniformalı hain ve işbirlikçilerine unutamayacakları bir ders vererek hep bir ağızdan, "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım" diyerek var olduğundan ebediyete kadar İstiklal ruhunun damarlarındaki asil kan ile daim ve kaim olduğunu haykırmış ve o karanlık geceyi kardeşliğin, dostluğun demokrasi ve millet bilincinin aydınlığı ile parlak bir gündüze çevirmiş, vatan mevzubahis ise hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü tebrik ediyor, canlarını feda eden Karabük'te hemşehrimiz Barış Efe ve Metin Arslan ile birlikte şanlı tarihimize isimlerini onurla, gururla yazdıran Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarken, gazilerimize acil şifalar ve hayırlı ömürler temenni ediyorum."

-Başkan Vergili, "15 Temmuz önemli bir destandır"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili mesajında, "15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gecedir. O gece ülkesi için, vatanı için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında güçlü bir iradeyle dimdik durmuştur. Bundan 3 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, vatandaşımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle destansı ve şanlı direnişimizin üçüncü yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan müdafaasında şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize, 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

- KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sene-i devriyesini yaşadığımız "15 Temmuz" aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kazandığı nice zaferlerinden ve kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, FETÖ ve iş birlikçilerine karşı ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan milletimiz vatanına, bayrağına ve namusuna olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin verdiği bu büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve daima hatırlanmaya devam edecektir. Karabük Üniversitesi olarak bizler de, 15 Temmuz'un önemini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

-AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz başarıyla püskürtülen hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Altınöz mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik, bütünlük ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan alçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) amacına ulaşamamıştır. Gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası milletimizin önüne çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında halkımız dimdik durarak ülkemiz üzerindeki oynanan oyunu bozmuştur. Üniformalı teröristlerin demokrasimize karşı yapmış olduğu bu hain darbe teşebbüsü, siyasi irade ile halkımızın ve emniyet güçlerimizin önemli bir bölümü, aynı anda ve aynı şekilde darbeye karşı çıktı ve girişimi başarısızlığa uğrattı. Ancak geriye darbeci teröristlerin darbeyi başarıya ulaştırmak için cinnet halini almış saldırıları hafızalara, bir daha hiçbir zaman çıkmamak üzere kazındı. Savaş uçaklarıyla emniyet binaları ve Yüce Meclisimizi vurdular. Sivil halkın üzerine gökyüzünde salınan helikopterlerden ateş açacak kadar delirdiler, Boğaz Köprüsü'nde vatandaşlarımızı kurşuna dizdiler, üzerilerinden tanklarla geçtiler. Tüm bu vahşetin sonuç getireceğini ve darbenin başarıyla sonuçlanacağını düşündüler ama yanıldılar. Birçoğu sivil olmak üzere 251 şehit verdi bu millet, daha da fazlasını vermeye hazırdı. Ancak darbeye asla ve asla geçit vermeyeceğini FETÖ" nün teröristlerine de dünyaya da göstermiş oldular. Bu kahramanlığın baş mimarları olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, Gazilerimize de sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA