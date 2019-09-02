Vali Gürel’den muhtarlara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel ve ihtiyar heyetini muhtarlık hizmet ofisinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücel, Fuat Gürel'e teşekkür etti. Yücel, mahallenin sorunları ve muhtarlık olarak azalarla birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürel'e Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü eşlik etti.

Kaynak: İHA