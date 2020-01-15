Vali Gürel’den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek’e ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak ile Terör Gazisi İsmail Civelek'i ziyaret etti.

Uzman Çavuş Ersin Islak'tan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Vali Gürel, acil şifalar temennisinde bulunarak yaralı askere ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yortan Beldesinde ikamet eden Terör Gazisi İsmail Civelek'i de evinde ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Gürel, "Dün ve bugün olduğu gibi Devlet ve Millet olarak Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize her zaman sahip çıkacağız. Onlar ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda ettiler ve bu uğurda yaralanarak çeşitli uzuvlarınıkaybettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Vali Gürel'e ziyarette Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

Kaynak: İHA