Vali Güzeloğlu 19 Mayısı İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu olarak kutlanılmayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını Diyarbakır Stadyumunda milli sporcularla ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Vali Güzeloğlu, "Bugün cumhuriyetimizin 101 yıl önce başlayan kurtuluşunun coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve devleti için canını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Mübarek Kadir gecesinin 19 Mayısa denk geldiğini hatırlatan Vali Güzeloğlu, tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA