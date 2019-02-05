Vali Güzeloğlu, DÜ istişare toplantısına başkanlık yaptı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzelolğlu, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen genel istişare toplantısına başkanlık etti.

DÜ'de yapılan toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Rektör yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Fatih Kılıç, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, OSB Başkanı Aziz Odabaşı, genel sekreter ve yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, DÜ'nün eğitimi ve genel durumu hakkında konular görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA