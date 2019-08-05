Vali Güzeloğlu’ndan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz’a ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz'a ziyarette bulundu. Adliye ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile Başsavcı Vekilleri Ahmet Hamdi Çelik ve Fatih Seyfi Moroğlu tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu ardından başsavcılık makamına geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz ile bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Başsavcı Vekili Ahmet Hamdi Çelik ve Fatih Seyfi Moroğlu'yla da birer görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA