Vali Güzeloğlu’ndan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınını azaltmaya yönelik yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür ederek, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınını azaltmaya yönelik yayımladığı genelge kapsamında 10 Mart 2020 Cuma günü saat 24.00'da başlayan ve 12 Mart 2020 Pazar günü saat 24.00'da kaldırılacak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir açıklama yaparak yasağa uyan Diyarbakırlı vatandaşlara teşekkür etti. Vali Güzeloğlu açıklanmasında, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca evlerinden çıkmayarak yasağa uyan ve bu süreçte sağduyulu davranan, hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerime, vatandaşımızın sağlığı, güvenliği zorunlu ihtiyaçlarının temini için çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma, Vefa Sosyal Destek Guruplarına ve çalışan esnafımıza, en içten dileklerimle teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili hemşehrilerimin zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA