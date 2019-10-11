Vali Hasan Şıldak’tan ortaokula ziyaret

Burdur Valisi Hasan Şıldak, haftanın son ders gününde Suna Uzal Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında idareci ve öğretmenlere toplantı yaparak yeni öğretim yılından beklentilerini dile getiren Şıldak, pazartesi günü tanıtımını yapacakları "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi" (BİGEP) ile birlikte, bütün paydaşlar olarak 2019 - 2020 eğitim öğretim yılını Burdur'da çok verimli bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Projeyi öğretmenlerle paylaşan Vali Şıldak, bu kapsamda bütün eğitim kadrosundan disiplinli ve özverili bir çalışma dönemi beklediklerini ifade etti.

Öğretmenlerle yaptığı toplantı sonrası sınıfları gezen Şıldak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, derslerine eşlik etti. Öğrencilere sorular soran Şıldak, düzenli kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA