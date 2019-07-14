Vali Karaloğlu: "15 Temmuz’da hain içerideydi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "15 Temmuz'da düşman içimizdeki maşalarını kullandı. Hain içerideydi, dini duyguları istismar ederek 15 Temmuz'u bu millete yaşattı. Sokağa çıkan aziz milletimizin gayreti o geceyi başka bir şeye dönüştürdü" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Antalya Valiliği tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Düzenlenen programa Vali Münir Karaloğlu ve eşinin yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Garnizon Komutanı P. Alb. Tuncay Polat ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Yemek sonrası edilen duanın ardından bir konuşma yapan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz günü ülkenin büyük bir ihanet ve karşılaştığını hatırlattı. O gece hayatını kaybeden 251 şehide Allah'tan rahmet dileyen Karaloğlu, 15 Temmuz'da düşman içimizdeki maşalarını kullandı. Hain içerideydi, dini duyguları istismar ederek 15 Temmuz'u bu millete yaşattı. Sokağa çıkan aziz milletimizin gayreti o geceyi başka bir şeye dönüştürdü. Eğer o geceyi unutursak, bu hainliği unutursak emin olun bu vatan hainleri bir yerlere pusuda bekliyordur. Bu hainleri kullanan düşman da bir yerde pusuda bir yerde bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u da, o gece canlarıyla 15 temmuz'u destana çeviren şehit ve gazilerimizi de, bu milletin mücadelesinde asla unutmayacağız, unutturmayacağız unutursak ihanet tekrar eder" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve komutanlar şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Kaynak: İHA