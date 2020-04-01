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  3. Vali Karaloğlu: "Antalya’ya giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle gözlem altına alınacak"

Vali Karaloğlu: "Antalya’ya giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle gözlem altına alınacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya karayolu, denizyolu ve havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle gözlem altına alınacağını açıkladı.

Vali Karaloğlu: "Antalya’ya giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle gözlem altına alınacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya karayolu, denizyolu ve havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle gözlem altına alınacağını açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu 2020/14 Kararı ile her ne şekilde olursa olsun, (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA




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