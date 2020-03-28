Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın covid – 19 salgınıyla mücadele için planının hazır olduğunu belirtti.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 2019'un mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Pandemik İnfluenza Hazırlık Planı'nın yayınlandığı ve 81 il valiliğine de gönderildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Biz de ona bağlı olarak Antalya İl Pandemik İnfluenza Planı'nı hazırladık ve yayınladık. Bugünkü toplantımız Antalya İl İnfluenza Pandemi planına uygun olarak icra etmekteyiz. Aslında bizim ülke olarak rutin bu tür krizlere karşı bir hazırlığımız var. 2019 Mayıs ayında daha bu işler hiç tartışılmazken Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanmış Pandemik İnfluenza hazırlık planı. Plana bakıldığında neredeyse her şeyin tarifi orada var. Öngörülmüş ve onlarla ilgili farklı tedbirlerde planda var ve o plana uygun il planını hazırladık" dedi.

"Bu işin şakası yok"

Antalya il planının da iyi hazırlandığını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Hafta içerisinde il planımıza baktığımda gerçekten bizim il planımız iyi hazırlanmış bir plan. İldeki bütün risk alanlarımız iyi planlanmış. Hangi kuruma hangi görevin verileceği o planda mevcut. Bugünkü toplantımız plan çerçevesinde korana virüs pandemisiyle ilgili Antalya da alınan tedbirler, geldiğimiz nokta ve bundan sonraki beklentilerimizi değerlendireceğiz." diye konuştu. Toplumun topyekûn mücadelesiyle bu salgından başarıyla çıkılabileceğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Alınan kararları toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması lazım. Bu işin artık şakası yok" dedi.

Kurallara uymanın önemi

El birliğiyle bu problemin üstesinden geleceğimize vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Güçlü devletimiz, büyük milletimiz var. Ama konan kurallara hep beraber uymalıyız. Artık dışarıdan birinin gelip anons yapması, talimat vermesine gerek yok. Toplumun alınan bu kurallara harfiyen uyması lazım ki bu mücadeleden başarılı çıkalım. İnşallah çıkacağız. Toplum epeyce bilinçlendi ve şu anda Antalya'da sokaklara indiğinizde çok fazla bir hareket olmadığını zaten görüyorsunuz. Bugün parklarda, bahçelerde, mesire alanlarında uygulamaya başladığımız yasağa da vatandaşımız uyuyor, onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA