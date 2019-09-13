Vali Karaloğlu: " İyi yetişmiş insan bir ülkenin en büyük gücüdür"

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Zeynep-Mustafa Kemer Ortaokulu ve Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışlarını gerçekleştirdi.

Okul açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, öğretmenler, öğrenciler ve pek çok veli katıldı.

Kaliteli Nüfus En Büyük Zenginliktir

Açılış törenlerinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın 9 Eylül pazartesi günü Antalya'nın bütün ilçelerinde başladığını belirterek, "463 bin öğrencimiz 35 bin öğretmen şu anda eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde, öğretmenlerimiz yavrularımızı yarınlara hazırlamaya çalışıyorlar. Geçen yıla göre öğrenci sayımız 21 bin artmış bu neyi ifade ediyor. Biz her sene sisteme yeni giren en az 20 bin öğrencimize yeni okullar yapmak zorundayız. Devlet olarak millet olarak. Antalya büyüyen, göç alan bir şehir cumhurbaşkanımızın dediği gibi kaliteli nüfus en büyük zenginliktir. Beşeri sermayedir. Bu sermayeyi kaliteli hale getirmeliyiz. İyi yetişmiş gençlik ülkenin kaderini etkiler. Eğer gençliğimizi yetiştiremezsek gerektiği gibi milli ve manevi değerlerine bağlı yerli ve milli yetiştiremezsek o zaman ülkenin geleceği noktasında menfi olarak ülkenin kaderini etkileriz ama iyi yetişmiş insan gücü bir ülkenin en büyük gücü ve silahıdır. Bu yüzden eğitimi faaliyetlerini çok önemsiyoruz" dedi.

Antalya'da Yatırımlar Eksiksiz Devam Ediyor

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Ülkemiz her geçen gün güçleniyor, şehirlerimiz yenileniyor. Kurumlarımız yenileniyor. Antalya ülkenin en önemli metropol şehirlerinden bir tanesi ülkeyi geleceğe taşıyacak önemli şehirlerden bir tanesidir. Antalya'mızda alt yapıda üst yapıda her türlü yatırımımız eksiksiz devam ediyor. Devletimizin gücünün yetmediği yerde vatandaşımız, hayırseverimiz sahip çıkıyor. Sevgili çocuklarımız biz sizlerin daha kaliteli mekânlarda daha kaliteli bir eğitim almanız için elimizden geleni yapıyoruz. Size düşende öğretmenlerinizin rehberliğinde kendinizi iyi yetiştirmek ve kendinizi ülkenize ve milletinize adamak olsun. Buna vesile olan hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılıştan sonra okulları ve sınıfları gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberinde ki heyet öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: İHA