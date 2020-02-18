Vali Karaloğlu: Noel Baba Pataralıdır

TURİZMDE 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Likya Birliği'nin başkentliğinden Osmanlı'da kurulan ilk telsiz telgraf istasyonuna kadar Patara'yı anlattı. Karaloğlu, ?Patara dünyanın Noel Baba olarak bildiği, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani Noel Baba dediğiniz insan Pataralıdır" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2020 Şubat ayı toplantısı, Konyaaltı ilçesinde bir otelde yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, protokol üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı turizm hedefleri konuşuldu. Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans verdi.

2019 REKORLAR YILI OLDU

2019'un hem Türkiye hem Antalya açısından rekorlar yılı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bütün zamanların en iyi turizm rakamlarına ulaştık. Bu başarı hepimizin işbirliğiyle elde edildi. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Elbette ki hedef gelir olmalıdır. Ama 2016 krizinde gördük ki turist sayıları bir noktaya gelmeden geliri de artıramıyorsunuz. Gelir önemli ama turist sayılarını da bu noktada tutmak ve artırmak durumundayız" dedi.

Kaynak: DHA