Vali Karaloğlu üniversite öğrencilerine aşure ikram etti

Vali Münir Karaloğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Aşure Günü'ne katıldı. Akdeniz Üniversitesi Erkek Öğrenci yurdundan gerçekleşen programda Vali Karaloğlu öğrencilere aşure ikram etti.

Aşure haftası münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi erkek öğrenci yurdunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve yurt öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Karaloğlu, "Aşure ayı tarih ve kültürümüzde önemli olayların meydana gelip, yaşandığı zamanlardır. Bu olayların bir kısmı mutluluk veren olaylardır. İnsanlık tarihi bakımından başlangıç sayılabilen Nuh Tufanı'ndan sonra insanlığın yeniden dünyaya yayılmasını sağlayan Nuh'un gemisinin karaya oturmasını gibi insanlığı mutlu eden olaylar var. Ama bunların içinde birisi var ki hatırladığımızda, gönlümüze düştüğünde hepimizin çok derinden üzüldüğü, acı duyduğu bir olay da var. Kerbela Olayı, işte bu acı olaydan millet olarak, ümmet olarak ders çıkarmak durumundayız. Ben ders çıkardığımızı düşünüyorum çünkü eğer ders çıkarmasaydık daha çok Kerbelalar yaşayabilirdik. Kerbela'nın bize vermiş olduğu en önemli mesaj birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizi korumaktır. Eğer bunları temin edebilirsek. Eğer ittifak ettiğimiz konuları öne çıkarıp, itilaf ettiğimiz konuları arkaya itebilirsek emin olun o zaman bizim başaramayacağımız bir şey yoktur" dedi.

"Geleceğimizden endişe duymayacağız"

Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek önemli adımlar atıldığına vurgu yapan Karaloğlu, "İslam dünyasında, gönül coğrafyamızda, ülkemizde, devletimiz, milletimiz olarak birliğimizi pekiştirecek önemli adımlar atılıyor. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz. Eğer bunları yaparsak ülkemizin ve gönül coğrafyamızın geleceğinden endişe duymanıza gerek kalmaz. Eğer biz Kerbela'dan da tarihi olaylardan da almamız gereken gerçek mesajı alıp hayatımızı tanzim edebilirsek emin olun yarında bizim olacak ebed de bizim olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet aşure dağıtımının ardından yapım çalışmalarında sona yaklaşılan Akdeniz Üniversitesi Camii'ni inceledi.

Kaynak: İHA