Vali Karaloğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. İletişim teknolojilerinin hayatı sardığı günümüzden geriye doğru bakıldığında, bu ihtiyacın insanlık tarihi kadar eski olduğunun görüldüğü söyleyen Vali Karaloğlu," Matbuat, basın, medya derken, bugün hayatımıza giren yeni iletişim teknolojileriyle birlikte, söz konusu ihtiyacın artarak devam ettiği bir gerçek.Bu anlamda sizler, yüzlerce yıllık meslek ahlakı çerçevesinde, yeni iletişim teknolojileriyle de rekabet ederek, halkımızın kanaat ve beklentilerini, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyorsunuz. İyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu, olanı olması gerekeni, hayata dair ne varsa gündeme taşıyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıp toplumumuzun bilgi ihtiyacını karşılıyor, çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Büyük emekler vererek, hem çok önemli bir kamu hizmeti veriyorsunuz hem de toplumsal hafızamızı tarihe not düşüyorsunuz." dedi.

Zaman mefhumu gözetmeksizin verilen emeğe şahit olduklarını söyleyen Karaloğlu, şöyle devam etti: " Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, bu şehir için, bu ülke için yapılan her güzel işte sizlerin de çok büyük katkınız var. İçtenlikle ifade ediyorum; Antalya'mız, yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapıyor. İçtenlikle ifade ediyorum; yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ve markalaşmasında sizlerin emek ve alın teriniz var. "

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm gazetecilere teşekkür eden Vali Karaloğlu, gazetecilerin Antalya'ya, Türkiye'ye ve millete katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temennisinde bulundu. Karaloğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, hep birlikte geçeceklerine inandıklarını kaydettiği mesajında "Bu inanç ve düşüncelerle, daha iyi çalışma imkân ve koşullarına kavuşmanızı temenni ediyor, tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA