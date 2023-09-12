Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Yalova Valisi Hülya Kaya, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Yalova Valisi Hülya Kaya, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Kaya, Saffet Çam Ortaokulu'na giderek yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi. Buluşma öncesi okul bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, geçtiğimiz hafta sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte okul çevresindeki önlemlerini arttıracaklarını anlatan Kaya, "Özellikle emniyetimiz her okulla eşleştirdiğimiz polis arkadaşlarımız güvenlik timlerimiz okul idarecileriyle beraber ortak bir çalışma gerçekleştirecekler ve burada riskli gördüğümüz her türlü durumu tespit edip bununla ilgili etkili bir şekilde önlemlerimizi alacağız" ifadesini kullandı.

Tedbirlerin yıl boyu devam edeceğini anlatan Vali Kaya, uyuşturucu tacirleriyle çocukların asla irtibat kurmasını sağlamayacaklarını belirterek, "Bütün yıl boyunca devam eden bir çalışma olacak. Hem jandarmamız, hem emniyetimiz sahada öğretmenlerle beraber bu çalışmayı yapacaklar. Asıl önemli olan da vatandaşı bu işin içerisine dahil edeceğiz. Buradaki bugün yapacağımız çalışma esnaflarla beraber bir toplantı gerçekleştireceğiz esnaf kardeşlerimize diyeceğiz ki şüpheli bir vaka gördüğünüzde bizi haberdar edin. Biz anında gerekli adımları atacağız" dedi.

Kaya, velilere de kendileriyle işbirliği içinde olmasını ve şüpheli durumlar hakkında paylaşımda bulunmalarını istedi.

Ardından Kaya ve beraberindekiler okulda öğretmenlerle buluştu. Vali Kaya, burada yönetici ve öğretmenleri yapılacak çalışma hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ise eğitim yılı için planlamalarını yaptıklarını anlattı. Her bir çocuğun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Gözüm, 4 ana başlıkta yürüttüklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bir, daha hiç okula gitmeyen çocuklar. İki, uyuşturucunun okullardan uzak tutulması. Üç, suç odaklarının okullardan uzak tutulması. Dört, akran zorbalığı veya çocukların özellikle gelişen teknoloji, dijitalleşmedeki hızla birlikte internet tabanlı içerik ve görseller üzerinden şiddete, uyuşturucuya veya gayriahlaki durumlara yönelişte artış var. Bundan dolayı onu fark edip o çocuğun çevresine zarar verme durumunu tespit edilmesi çok önemli. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimizle diyalog halinde olacağız. Saç ayaklarımız öğretmenlerimiz, emniyet ve velilerimiz. "

Uyuşturucu, ateşli silah, trafik canımızı yakıyor

Gözüm, herkes ile işbirliğiyle çalışarak başarılı olacaklarını belirtti. Gözüm, herkesin tecrübesine ihtiyaçları olduğunu kaydederek, "Uyuşturucu, ateşli silah, trafik konusu Yalova'da bizim canımızı yakan sonuçlarında kaybettiğimiz canlarımızı geriye getiremediğimiz 3 konu başlığı. Bu konuda da herkesin mutlaka ve mutlaka bir gözüne bir kulağına ve tecrübesine ihtiyacımız var" dedi.

Okuldaki toplantının ardından Vali Kaya ve beraberindeki heyet okul çevresindeki işletmelere giderek kontroller gerçekleştirdi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve kurum müdürleri de katıldı.

Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Vali Kaya, okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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