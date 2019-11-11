Vali Kaymak: “2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne alacakları 2 güvenlikçi için 800 kişinin müracaat ettiğine dikkat çekerek, "Devlette kadroyu alıp artık buradan emekli olurum denmemeli. Bu anlamda üniversitelerimiz eğitimini gözden geçirmeli" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "En son çevre ve şehircilik birimi için 2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti. Arkadaşlar bazen üniversiteden mezun ederken bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Biz nasıl bir eğitim veriyoruz ki insanlar kolay ve hazır işe talip oluyorlar. Niye bunu söyledim? Devlete artık ben bir devlet memuruyum, yani benim işim garanti artık gözüyle bakılıyor. Devlette kadroyu alıp artık buradan emekli olurum denmemesi ve bu konunun da bence ciddi bir şekilde tartışılması lazım. Belli performansı sağlamayan, belli katkıyı yapmayan insanın da bana sorarsanız belli zaman sonra başka bir iş yapması lazım. O yönüyle özel sektör yapıyor biliyorsunuz, bir kişiden verim alamazsa hemen sözleşmeyi feshediyor. O anlamda üniversitemiz de ha keza yapacağımız eğitimlerin, yapacağımız işlerin gerçekten alana katkı yapması lazım. Bu güzel kentte yaşıyorsak, bu güzel üniversitenin bir parçasıysak bu güzel başarıları ileri götürmek durumundayız. Nasıl olsa buraya geldik anlamıyla bakmamalıyız. Bu anlamda hepimize çok çalışmak düşüyor. Her zaman söylüyorum, üniversite okuyan arkadaşım okul bitsin de hemen işi buluyum şeklinde değil, Türkiye'nin bir yarış içerisinde olduğunu özümsemeli. Sadece devlet işi olsun dememeli, kendi düşüncesini geliştirmeli, kendi işini yapabilmeli ve proje geliştirebilmeli. Bu anlamda da üniversitelerimizin eğitimini gözden geçirmemiz lazım" diye konuştu.

"Bu coğrafyada zayıf devlet yaşamaz, biz güçlenmek zorundayız"

Samsun'u Mecliste en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirten AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "Samsun üniversite şehri olma hususunda emin adımlarla ilerliyor. İkinci üniversitemizi de kazandık, Samsun Üniversitesi de faaliyete başladı ve bir yola çıktık. Bundan fevkalade neticeler alınacağına inanıyorum. Az önce Rektör Hoca anlattı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin başarılarına şahit olduk. Bu durum bizi gururlandırdı ve sevindirdi. Ayrıca belediye başkanımızın şehir ile üniversiteyi buluşturan projelerini takdir ediyorum. Biz çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten 100 yıl önce yaşadığımız büyük sıkıntı sanki yeniden ele alınıyor ve coğrafyamızı yeniden parçalamak ve kendi isteklerine göre dizayn etmek peşinde olanlar var. Özellikle tarihimizin son 300 yılında ağır bedeller yaşadığımız olaylar yaşadık. Bunun arkasındaki en büyük sebep bilgi üretmekten korkmamız, bilgiyi teknolojiyi oluşturamayız yüzünden o dönem büyük bir sıkıntı ile geçti. Bugün ise Cumhuriyet ile birlikte ve ondan önceki birikim ile birlikte bilgi üretme konusunda emin adımlarla ilerlediğimizi görmek istiyorum ve göreceğime de inanıyorum. Çünkü Türkiye bilgi üretmek zorunda, birlik ve beraberliğini sürdürmenin yanında bilgi ve teknoloji üretmek ve imkanları geliştirmek zorunda. Yoksa bu coğrafya zor bir coğrafya bu coğrafya da zayıf devlet yaşamaz biz güçlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere abonman bilet

Ulaşımla ilgili öğrencilerden gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve önümüzdeki aydan itibaren öğrenciler için "abonman sistemi" getireceklerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ondokuz Mayıs Üniversitemiz eğitim yaptığı, ilgi duyduğu her alanla toplumla kamu kurum ve kuruluşlarla senkronize bir şekilde iç içe geçip hem eğitim hayatını devam ettirirken, bilgiye, ilime, teknolojiye yeni ufuklar açarken uygulamayı da sahaya yansıtmak konusunda Türkiye'nin en iyisi olmak zorundayız. Üniversitemizin bu konuda refleksi oldukça iyi durumda" şeklinde konuştu.

Demir, abonman sisteminin ardından üniversite ile birlikte ortak çalışmalara başlayarak Samsun'da tek bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu.

"Hedef Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise hedeflerinin dünyada ilk 500 ve Türkiye'de ilk 10'a girmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bugün itibari ile 19 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 12 meslek yüksekokulu, 22 araştırma ve uygulama merkezi, 54 bin öğrencisi 2 bin 500 kadarı akademisyen olmak üzere ve 6 bin 500 çalışanıyla eğitim öğretim ve toplumsal hizmet çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojiyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumsal sorunlara çözümler üreten, dünyada yaşanan değişim ve dönüşümleri tespit ederek Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan bir kurum olmaya devam edecektir."

Açılış törenine Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim görevlileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA