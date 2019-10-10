Vali Kaymak: “Siz maçta düdüğünüzle ve verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız”

2020 sezonu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Siz hakemler maçta düdüğünüzle ve verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız" dedi.

Vali Kaymak, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen, TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve hakemlerin de katıldığı törende Samsun'un gerçek bir spor kenti olduğuna dikkat çekerek, "Samsun'un spor alt yapısı diğer illere göre çok daha iyi durumda. O nedenle de ildeki bütün dernekler, kamu kurumları ve özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden beklentimiz bu tesislerin en iyi şekilde kullanılmasıdır. Biz spor kenti isek gerçekten çok sayıda ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılar çıkaracak sporcuları yetiştirmemiz lazım. Tabi ki, futbol Samsun'da ve Türkiye'de çok önemli ve seyircisi olan bir spor dalı. Özellikle Samsunspor'un geçmiş yıllarda uzun süre Süper Lig'de olması bu ilin spor alt yapısını oluşturmuş durumda. Bu gün Samsunspor hak ettiği yerde değil ama gelecek yıllarda hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkacaktır. Bu futbol hakemleri de inanıyorum ki, Samsunspor'un oluşturduğu atmosfer nedeniyle futbola ilgi duydular" şeklinde konuştu.

"Sahanın amiri sizsiniz"

Hakemlerin de Hakimler gibi adalet dağıttığını söyleyen Osman Kaymak, "Sahanın amiri sizsiniz, kontrol sizde. Orada vereceğiniz kararlar çok önemli. Oyunun nabzını sizler tutuyorsunuz. Şüphesiz maç bittiğinde herkes farklı yorumlar yapabilir. Siz hakemler maçta düdüğünüzle ve verdiğiniz kararlarla konuşacaksınız. Maçtan sonra evinize gittiğinizde, çocuklarınızın yüzlerine baktığınızda ben vicdanen doğru yaptım, bana öğretilen kurallara uydum ve vicdanen hak edene hakkını verdim diyorsanız ne mutlu sizlere. Şunu unutmayın ki, vicdanen doğru karar verirseniz, öğretileni doğru bir şekilde sahada uygularsanız merak etmeyin yolunuz açıktır. Bu gün birine yaranmak için bir tarafı kollamak için karar verirseniz o an için belki alkışlanırsınız ama gelecekte önünüzü kapatırsınız. Çok ilerde de bunun bedelini ödersiniz. Samsun'da bayan hakem sayısının az olduğunu öğrendim. İnşallah önümüzdeki yıllarda Samsun'da bayan hakem sayısı da çoğalacaktır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA