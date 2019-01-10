Vali Kaymak’tan kaymakamlara ‘uyuşturucu’ talimatı

Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım, Canik, Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu suçlarının daha çok işlendiğine dikkat çekerek, "Bu ilçelerin kaymakamlarına ve muhtarlarına buradan söylüyorum. Bu işlere daha çok mesai harcayın" dedi.

Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu toplantıda il genelindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantıda bir konuşma yapan Vali Osman Kaymak, "Yıllardır muhtarlarımızla mülki idari ilişkilerimiz hep iyi olmuştur. Zaman zamanda İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda muhtarlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili toplantılar yaparız. Bu gün de İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele konusunda toplantı yapacağız ve bu konuyla ilgili olarak ilgili arkadaşlar sunumlarını yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllarda Külliyede muhtarlarla yaptığı toplantılar vesilesiyle muhtarlık kurumu gerçekten toplumda büyük bir anlam ve önem kazanmaya başladı. Muhtarlık daha çok saygı duyulan bir meslek ve görev haline geldi. O yönüyle biz bunu çok önemsiyoruz. Valiler ve kaymakamlar olarak muhtarlarımızı bizler de çok önemsiyoruz. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuzsunuz. Sizler devamlı halkın içindesiniz. Halkın sorununu birebir yaşıyorsunuz. O yönüyle bu sorunların tespiti ve kurumlara iletilmesiyle ilgili olarak çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Bütün bu görevler bizlere emanettir. Bu görevleri yaparken güzel işler yaparak bu işlerden ayrılmak önemlidir. Görevinizi itibarlı ve onurlu bir şeklide yapmak ve zamanı geldiğinde de teslim etmek önemlidir" diye konuştu.

"Sosyal sorunlar acil çözüm gerektiren sorunlardır"

Samsun'un seçim kültürü acısından gerçekten örnek bir şehir olduğunu ifade eden Osman Kaymak, "İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanımız da buradalar. İlimizde önceki seçimlerde bizleri rahatsız edecek hiçbir olumsuzluk yaşamadık. İnşallah bu seçimi de ilimizde huzur ve güven içerisinde yapacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar, çağımız medya ve internet çağı olduğu için sosyal sorunlar toplumda daha çok yer almaya başladı. Sosyal sorunlar toplumun her tarafını rahatsız etmeye başladı. Artık sosyal sorunlar, valiler, belediyeler, kaymakamlar ve muhtarlar için yol yapmak, parke yapmak ve okul yapmak kadar kıymetli ve önemlidir. Sosyal sorunlar acil çözüm gerektiren sorunlardır. Bunlar uyuşturucu kullanılması, intiharlar, tecavüzler, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve boşanmalardır. Biz her pazartesi günü kolluk kuvvetlerimizle toplantılar yapıyoruz. Bizi en çok rahatsız eden konuların başında bunlar geliyor. İnsanın olduğu yerde suç işlenmemesi mümkün değil. Suç olacaktır ama biz bölgemizi, ilimizi olabildiği kadar bunlardan uzak tutmamız lazım. O anlamda sosyal sorunlara herkesin ilgi duyması gerekir" şeklinde konuştu.

"Narkotik suçlarla mücadele konusunda Türkiye'de en iyi mücadele yapan ilk üç il arasındayız"

Bu konuda devletin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kurduğunu hatırlatan Kaymak, "Buralarda uzmanlar çalıştırıyoruz. Huzurevlerimiz var. Çocuk yuvalarımız var. Kadın sığınma evlerimiz var ama maalesef toplumda hala uyuşturucu kullanımlar, intiharlar ve boşanmalar artıyor. Bunlara daha çok mesai harcayıp yoğunlaşmamız lazım. Bu sorunlar artık polisiye tedbirlerle çözülecek sorunlar değildir. İlimizde bazı olaylar haddinde fazla gösterilerek, Samsun daha farklı konumlara çekilerek gösteriliyor. Şu an Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele konusunda Türkiye'de en iyi mücadele yapan ilk üç il arasındayız. İlimizde Emniyetimiz ve Jandarmamız görevini tam anlamıyla yapıyor. Arkadaşlar bir ürünün alıcısı varsa satıcısı mutlaka bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Nerelerde hata yapıyoruz?"

"Uyuşturucuyla mücadelede aslolan eğitimdir" diyen Samsun Valisi konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu konuda muhtarlarımıza, okullarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve belediyelerimize büyük görev düşüyor. Üzerinize vazife olmayan işleri vazife edinin. Mutlaka herkesin bu konuda üzerine bir vazife edinmesi lazım. Nerelerde hata yapıyoruz? Bütün kaynaklar harcanıyor. Kurumlar kuruluyor, harcamalar yapılıyor. Bir dizi önlemler ve emniyet tedbirleri alınmasına rağmen uyuşturucu kullanımı artıyor. İlkadım, Canik, Atakum, Bafra ve Çarşamba ilçeleri maalesef bu suçların daha çok işlendiği ilçelerimiz. Bu ilçelerin kaymakamlarına ve muhtarlarına buradan söylüyorum. Bu işlere daha çok mesai harcayın. Yol yapmak, parke yapmak, kanalizasyon yapmak artık bunlar arkada kaldı, bunlar konuşulmuyor. Siz sosyal alanda ne yapıyorsunuz. Hangi insanın derdine derman oluyorsunuz bunlar konuşuluyor. Devletimiz, sosyal yardımlaşma alanında Avrupa ülkeleriyle yarışacak şekilde sosyal güvenlik hizmetleri veriyor ama sosyal sorunları maalesef yeterince çözemiyoruz. İnsanlar mutlu olmuyor. Onun için müftülüğümüzün ve diğer kurumlarımızın da yapacak çalışmaları var. Bütün bunları el birliği ile çözeceğimize inanıyorum."

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ali Kovancı, Samsun il Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Süleyman Teke ise "Yeşilay" konulu bir sunum yaptı.

'Uyuşturucuyla Mücadele" konulu muhtarlar toplantısına ayrıca, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Samsun il ve ilçe mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: İHA