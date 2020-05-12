Vali Köşger: Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Köşger, sosyal medya hesabından, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını açıkladı. Vali Köşger, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın'da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" dedi.

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Kaynak: DHA