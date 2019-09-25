Vali Köşger, incir ihracatçılarının sertifikalarını verdi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gıda Sağlık Sertifikası" dağıtım töreninde sertifika almaya hak kazanan incir ihracatçılarının sertifikalarını verdi.

Kuru incir üretiminde dünyada birinci sırada yer alan Aydın'da 2019 yılı yeni sezon ürünü kuru incirlerin ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için, sertifika almaya hak kazanan ihracatçılara sertifikalarını teslim etmek için Aydın Valiliği'nde dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen "Gıda Sağlık Sertifikası Dağıtım" töreninde sertifika almaya hak kazanan firma temsilcilerine sertifikaları Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Vali Köşger dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Aydın inciri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli üç ürününden birisi. Dünya kuru incir üretiminin yüzde 50-60'lık kesimini Türkiye karşılıyor. Bunun yüzde 80'ini de Aydın ilimiz karşılıyor. Aydın'da 35 bin aile geçimini incirden temin ediyor. Büyük Menderes havzasında dünyanın en kaliteli incirleri üretiliyor. İncirimizin dünyada hak ettiği karşılığı bulması içinde hep beraber bir gayretin içerisindeyiz. Bu sene çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bu sezon ülkemize ve çiftçilerimize yansımasını bulur. Tüm incir sektörünün bütün bileşenlerine, maksimum fayda sağlaması için çalışmamız lazım. Bu anlamda incir ihracatçılarımıza da şunu söylemek istiyorum. Yarışı dünya pazarlarında daha iyi yerler edinmek için rekabeti birbirinizle yapmayın. Birbirinizle rekabet hem sizin kazancınızı hem de ülke kazancını ters yönde etkiliyor. Yurt dışında yeni pazarlar bulmak için çalışın" dedi.

Kaynak: İHA