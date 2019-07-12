Vali Köşger'den incirde yüksek kükürt oranı iddiasına yanıt

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen'in incirde sıfır olması gereken kükürt oranının yüzde 15'e çıktığını belirtip, jeotermal enerji tesisi bulunan bölgelerde denetimlerin artırılmasını gerektiği açıklamasıyla ilgili "Ellerinde bilimsel bir veri olmadan yapılan bir açıklama. Kim bu işi yapıyorsa tamamen yalan yanlış bilgilere dayanarak yapıyor" dedi.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, incirde sıfır olması gereken kükürt oranının yüzde 15'e çıktığını belirtip, kuru meyve ihracatının olumsuz etkilenmemesi için jeotermal enerji tesisi bulunan bölgelerde denetimlerin artırılmasını istedi. Şen'in bu açıklaması yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de konunun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik'te basın toplantısı düzenleyip konuyla ilgili açıklama yaptı. Şen'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve incirde yüksek oranda kükürt bulunduğu iddiasının herhangi bir belgeye dayanmadığını söyleyen Vali Köşger, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buharkent Kızılyer'de jeotermale yakın olan bölgedeki incirlerde yapılan denetimde kükürt oranının yüzde 0.1 ila 0.5 arasında olduğu görülmüştür. Germencik bölgesinde ise bu oran yüzde 0.3'tür. Normalde bitkilerin azot ve diğer mineraller gibi kükürtle de beslenme için ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bitkilerde kükürt olmaması bir eksikliktir. Belli aralıklarda 0.1 ila 0.5 arasında yaprakta kükürt bulunması normalde kabul edilen bir şeydir. Meyvedeki kükürt oranı şu anki söylenenin yüzde 100 tersidir. Şu an için elimizde bahçelerdeki numune alınan incirlerde eser miktarda kükürt tespit edilmiş değildir. Yaprakta olması normaldir. Aydın'da şu ana kadar yüksek bir kükürt oranına rastlanmamıştır. "İncirde kükürt var" iddiaları nedeniyle Karabük'ten havadaki kükürt basıncını ölçen bir cihaz getirildi. Bu cihaz bir ay boyunca bu bölgede ölçümler yapacak ve bu sonuçları da bir ay sonra sizinle paylaşacağız."

'KÜKÜRT NEDENİYLE İHRACATTAN DÖNEN İNCİR YOK'

"Şimdiye kadar kükürt nedeniyle ihracattan dönen incir söz konusu değil" diyen Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Bunu söyleyen arkadaşımız hangi akla hizmet için söyledi bunu bilemiyoruz. Ellerinde bilimsel bir veri olmadan yapılan bir açıklama. Aydın'ı bırakın Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu ve yüzde 60'ının ülkemizde üretildiği, toplamda Aydın'ın 750 milyon dolarlık ihracatının 250 milyon dolarının elde edildiği bir üründen, incirden bahsediyoruz. Bunun ayıplı bir ürün haline getirilmesi hiçbir şeye hizmet etmez. Aydın'da 15 bin çiftçi geçimini incir üretiminden sağlamaktadır. Çok güzel bir sezon geliyor. Kim bu işi yapıyorsa tamamen yalan yanlış bilgilere dayanarak yapıyor. Laboratuvarlarda hem yaprak numuneleri hem de meyve numuneleri incelendi, herhangi bir sıkıntı yok. AB'ye en çok incir buradan gidiyor. En ufak bir ayıp olsa AB başta olmak üzere diğerleri de inciri iade edecektir."

'JEOTERMAL MİLLİ BİR SERVETTİR'

Jeotermalin milli servet olduğuna dikkati çeken Vali Köşger, "Bu milli servetten yararlanılması lazım ama doğru şekilde yararlanması lazım. Bu dünyanın kullandığı şekilde, dünyanın uyguladığı sistemde ve metotla doğru bir şekilde yapılmalıdır. Aydın bu jeotermal kaynaklardan ne kadar istifade etmesi gerekiyorsa o kadar istifade edilmesini sağlamamız gerekiyor. "Jeotermalle mücadele edeceğiz" diye Aydın'ın milli gelir anlamında 15 bin ailenin geçimini sağladığı temel teşkil eden bir ürünü ayıplamak mücadeleyle alakası olamayan tam tersi Aydın'ın kendi ayağına kurşun sıkması gibi bir şey olur" diye konuştu.

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DHA