Vali Köşger’in başkanlığında üniversite güvenliği ve öğrenci yurt sorunları değerlendirildi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, öğrencilerin huzur içinde eğitimlerini tamamlamaları ve bu süreçte de barınma ile ilgili bir sorun yaşamamaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Köşger'in başkanlığında "Üniversite Güvenliği ve Öğrenci Yurtları Sorunları Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamı içinde eğitim almalarına sağlayacak tedbirler ile öğrencilerin barınmalarına yönelik yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, ülkenin metropol kentlerinden biri olan Adana'nın üniversite öğrencileri açısından birçok avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

Eğitim ve öğrenim görecek öğrencilere karşı kurumların bazı sorumlulukları olduğunu belirten Köşger, "İlgili kurumlarımızla iş birliği içinde; öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması, ilimizde bulundukları süre zarfında huzur içinde eğitimlerini tamamlamaları ve bu süreçte de barınma ile ilgili bir sorun yaşamamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.

Makam Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile ilgili yetkililer katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)