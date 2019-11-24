Vali Köşger’in oğlu dünya evine girdi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in oğlu Bahadır Köşger, hayatını Sümeyye Köşger ile birleştirdi.

Başkent Ankara'daki Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğün törenine iş ve siyaset dünyasından bir çok önemli isim katılırken, Aydın'dan da katılım yoğun oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger tebrikleri kabul ederek davetliler ile tek tek ilgilendi. Davetliler de genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA