Vali Masatlı, okullarda incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Kurumları ziyaret eden Vali Masatlı, kurumların tüm kısımlarını gezerek sorumlu müdürlerden bilgi aldı. Vali Masatlı kurumlarda tespit ettiği eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için çalışmalar başlattı.

Bilim ve Sanat Merkezinin eğitim vereceği yeni binada ki bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi alan Vali Masatlı, okullarda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim döneminde özverili çalışmalar sergileyerek, kentin eğitimine katkı sağlamalarını istedi.

Kaynak: İHA