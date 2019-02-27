Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon TL destek verilecek”

Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçilere 51.6 milyon mazot ve gübre, 28.2 milyon yem bitkileri ile 95.2 milyon lira tutarında buzağı desteği verileceğini bildirdi.

Tarım Orman Bakanlığı'nın 2018 yılı destek ödemeleri devam ediyor. Şubat ayında başlayan ödemelerin 15 Mart'a kadar devam edeceği bilgisini veren Vali Okay Memiş, Erzurum çiftçisine toplam 186 milyon lira tutarında ödeme yapılacağını söyledi.

Destek ödemelerinin çiftçiler için önemli olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Bitkisel üretimde girdilerin bir bölümünü karşılayarak tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için 34 bin 452 çiftçimize 51,6 Milyon TL Mazot ve Gübre Desteklemesi, yem bitkileri üretimini artırarak hayvansal üretimde önem arz eden kaba yem maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak amacıyla 8 bin 596 çiftçimize 28,2 Milyon TL destek ödemesi yapılacak. Hayvan sayısı ve verimliliğin aratılması ile hayvansal üretim maliyetlerinin bir bölümünün karşılanması amacıyla ilimizdeki 24 bin 74 çiftçimize 95,2 Milyon buzağı desteği verilecek. 22 Şubat tarihinde başlayan ödemeler 15 Mart tarihi itibariyle tamamlanacak. İlimizdeki çiftçilerimize toplamda 186 milyon lira tutarında bir destek sağlanmış olacak. Yapılan bu destekleme ödemelerinin çiftçimizi bir nebzede olsa rahatlatacak olması bizleri mutlu etmektedir. Tüm üreticilerimizin kazançları bereketli ürünleri bol olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA