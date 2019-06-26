Vali Memiş: “Çoban değil, sürü yöneticisi”

Erzurum Valisi Okay Memiş'in, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip sürü yöneticisi koyduk" sözlerine salonda hem kahkaha hem de alkış yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nda projeleriyle dereceye giren kadınlara sertifikaları verildi. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli illerinden katılan kadınlar, yaptıkları projelerle boy gösterdi. İlk olarak yapılan çalışmalar slayt gösterileri eşliğinde anlatıldı.

"Kadınlar çobanla evlenmiyor"

Açılış konuşmalarıyla devam eden "Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni'nde bayanlara esprili bir dille sitem eden Vali Memiş, çobanlık mesleğini icra eden kişilerle evlenmediklerini ifade etti.

Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip sürü yöneticisi koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: "Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekânlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim."

"Aile işletmeciliği başarı getiriyor"

Girişimci bir ruhla hep birlikte şehrin kalkınması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Okay Memiş, "Aile işletmeciliği başarı getiriyor. Bütün dünyada başarılı olan işletmelerin temel prensibi aile işletmeciliği olmasıdır. Sanayide de öyledir. Hayvancılıkta aile mutlaka işin başında olmalıdır. Sizlerden isteğimiz biraz iş üretelim. Girişimci ruha ihtiyacımız var. Doğunun Paris'iyiz ama diğer iller bizi sollamış diye sitem ediyoruz. Üretmediğimiz için bizleri sollamış. Kuzey ilçelerimizin bir tarafı Karadeniz'e bakıyor. Bu bölgelerin Karadeniz'e bakan kısımda onlarca işletme varken, aynı iklim aynı doğada yani bizim tarafımızda tek bir işletme yok. Dolayısıyla bu eğitimlerin umarım bir faydası olur. Moralimizi yüksek tutup herkes işini tutkuyla yapsın" şeklinde konuştu.

Program sonrasında Vali Memiş ve protokol yetkilileri, dereceye giren katılımcı bayanlara sertifikalarını verdi. Ardından proje sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA