Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Turizm Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz ekonomisi ve istihdamına yaptığı katkılarla vazgeçilmez bir güç olan turizm; dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, çalışmaların tümüdür. Ülkemizde 15-22 Nisan tarihleri arası "Turizm Haftası" olarak kutlanmaktadır. Turizm, ülke ve şehir ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Turizmi sadece sahil bölgeleriyle anmak doğru olmayacaktır. Özellikle son yıllarda; dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm çeşitlendirilmiş olup kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, doğa ve spor turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, termal turizmi ve tarih turizmi gibi birçok alanda organizasyonlar yapılmaktadır. Bu bağlamda; İlimiz ipek yolu üzerinde olup, tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezi kimliğine sahiptir. Erzurum birçok tarihi mekânı, eseri ve kültürel değeri içinde barındırmaktadır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar sayısız kültür ve medeniyete ait kalıntılar bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri başta olmak üzere İlhanlılar ve Saltuklular'a ait bir çok kıymetli eserimiz mevcuttur. Medeniyetlere beşiklik yapan Erzurum; coğrafi, iklimsel, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. Erzurum; Ülkemizin, özellikle kış turizminin en önemli şehirlerinden biridir. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi kış sporlarını yaşamak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Atlama Kuleleri, Buz Pateni Salonları, Buz Hokeyi Salonu, Curling Salonu, Kayaklı Koşu, Biadlon Pistleri ve konaklama tesisleriyle ülkemizde spor turizmi noktasında adeta bir cazibe merkezidir. Kar ve buz sporları yanında Erzurum yüksek irtifa kampları noktasında da hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen farklı branşlardaki sporcuların adeta akın ettiği bir şehirdir. İlhanlılar, Saltuklular, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen eşsiz eserlerimizden; Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi), Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Aziziye -Mecidiye Tabyaları, Erzurum Kalesi, Rüstem Paşa Bedesteni (Taşhan), Hasankale, İspir Kalesi, Oltu Kalesi, Tortum Kalesi, Yusuf Ziya Köşkü, Çoban Dede Köprüsü, Erzurum Evleri, şehrimizin başlıca önemli tarihi yapılarındandır. Atatürk Evi Müzesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele müzesi kurtuluş mücadelemizin sembolleridir. Yine doğa güzelliklerimiz Tortum Şelalesi, Fırat Nehri'nin başlangıç noktası olarak kabul edilen Dumlu Baba Suyu, Rafting için Çoruh Nehri, Narman Peribacaları, Yedi Göller, Hınıs Kanyonları, Yüzen Adalar doğal güzelliklerimizin başında gelmektedir. Ulu Camii, Lala Paşa Camii, Bakırcı Camii, Caferiye Camii, İbrahim Paşa Camii, Kurşunlu Camii, Murat Paşa Camii, Öşvank Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi şehrimizin inanç turizmi noktasında gezilip görülmesi gereken muhteşem eserleri arasındadır. Ilıca Kaplıcaları, Köprüköy (Deli Çermik) ve Pasinler Nene Hatun Kaplıcaları termal turizm açısından sahip olduğumuz potansiyellerdir. Üç Kümbetler, Narmanlı Camii, Erzurum Kalesi, Ulu Camii ve Çifte Minareli Medrese ve daha nice ecdat yadigârının olduğu bölge adeta İstanbul Sultan Ahmet Meydanını andırmaktadır. Yine Erzurum'a has lezzetlerimiz Çağ Kebap ve Kadayıf Dolması turistik bakımdan gelen misafirlerimizin tadabileceği yemeklerimizdendir. Oltutaşı'ndan yapılan ürünlerdeki çeşitlilik İlimiz ziyaret eden misafirlerimize hediyelik eşya açısından değişik alternatifler sunmaktadır. Erzurum ilimiz daha sayamadığımız nice önemli tarihi ve turistlik değerleri uhdesinde barındırmaktadır. Elbette bu tarihi, kültürel ve doğal miraslarımız bizlere eşsiz fırsatlar da sunmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda Erzurum'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Tarih, sağlık, kültür, inanç, termal, spor, kongre turizmi başta olmak üzere daha farklı bir çok alanda yerli ve yabancı turiste evsahipliği yapacak imkanlarımız mevcuttur. Şehrimiz turizm güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk edecek, doğasıyla tarihi zenginlikleriyle Doğu'nun en uğrak şehri olacaktır. Erzurum'un sahibi olduğu tüm bu değerler, misafirperver insanları ve tüm kurumlarıyla turizmde bir marka kent olma noktasında her gün daha fazla mesafe almaktadır. Her konuda olduğu gibi turizmle alakalı attığımız her bir adımın ve projenin sürdürülebilir olması önemlidir. Bu vesile sesimizi duyurduğumuz herkesi Erzurum'un güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sebebiyle, bu yıl kutlamalar yapılamayacaktır. Dilerim ki, en kısa sürede ülkemiz ve tüm insanlık bu salgın hastalıktan kurtulur. Bu duygu ve düşüncelerle, Turizm Haftasını kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA