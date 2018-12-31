Vali Memiş’ten yeni yıl mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bu güzel ilimiz Erzurum'da, yeni bir yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu duymaktayım.

Sizlerle birlikte, sevinçlerini, mutluluklarını, tasa ve üzüntülerini beraber yaşayıp, paylaştığımız 2018 yılını geride bırakarak, yeni umut ve aydınlık bir gelecek vaat eden 2019 yılına da hep birlikte ilk adımımızı atıyoruz. İnşaallah bu adım, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, huzura, mutluluğa daha da yükselmemize ve büyümemize atılan bir adım olur.

Yeni yılı daha anlamlı kılmak için, veda ettiğimiz yılda yapmış olduğumuz bütün iş ve davranışlarımızın muhasebesini yapıp, olumsuzluklarımızdan ders çıkarmak ve daha iyiye, güzele ve doğruya yol almak gayretinde olmalıyız.

Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan yeni umutların, özlemlerin, beklentilerin ve daha mutlu bir geleceğin habercisidir. Yeni yılın, bütün vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şey; birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız; Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için, daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri götürmek, hepimizin öncelikli ideali olmalıdır.

Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan vatandaşlarımızın, Erzurum'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, tüm yurt sathında olduğu gibi İlimizin mülki hudutları dâhilinde de tüm gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır.

Bu duygularla, Aziz Erzurum'lu hemşehrilerimin, mesai arkadaşlarımın, yeni yılı ilimizde geçirecek olan konuklarımızın, 2019 yılının sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu dolu geçmesini ve hepimizi toplumsal huzura ve refaha daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun"

Kaynak: İHA