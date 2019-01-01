Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kentin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için polis ve jandarma ekipleri görev başında uygulama yapıyor. Uygulamalarda araç aramasının yanı sıra Genel Bilgi Toplama'da (GBT) yapan ekipler, yolculuk yapanlara ikramda bulundu. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı nedeniyle görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulundu. İlk olarak D-100 üzerinde uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Nayir'e Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit de eşlik etti. Vali Nayir, jandarma uygulama noktasında askerlerle bir süre sohbet etti. Nayir, soğuk havaya rağmen huzur ve güven için uygulama yapan askerlere kolaylıklar dileyerek uygulama noktasından ayrıldı. Daha sonra Vali Ahmet Nayir, Serdivan ilçesinde bulunan 32 Evler mevkiindeki uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Burada polislerle sohbet eden Nayir, daha sonra uygulamadan ayrıldı.

"Çok mutlu olduk"

Uygulamalarda durdurulan vatandaşlar yaptıkları açıklamada, "Uygulama çok güzel, çok hoşuma gitti. Jandarma ekiplerimiz çocuklarımızı şeker ile karşıladı, çok mutlu olduk. Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Görevlerini devam ettiriyorlar"

Vali Nayir ise yaptığı açıklamada, "Kolluk birimlerimiz görevleri başında, bizde kontrol noktalarında onları ziyaret edip 2018'i bitirip 2019'a başlarken arkadaşlara iyi dileklerimizi paylaşmak istedik ve görevleri başında onlarla buluşmak istedik. Bu geceler bizler için önemli geceler, halkımızın yolda olabileceği, eğlenceden dönebileceği geceler dolayısıyla bizimde dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntılı olaylarda bu gecelere denk gelince biz emniyet ve jandarma olarak güvenlik tedbirlerimizi daha da artırdık. Arkadaşlarımızda gördük ki görevleri başlarında halkımızın ihtiyaç duyduğu bütün tedbirleri alarak, yol güvenliğini sağlayarak ve asayiş kontrollerini yaparak görevlerini devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA