Vali Nayir’den, Hendek Kaymakamlığına ziyaret
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Hendek Kaymakamlığına iade-i ziyarette bulundu.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Hendek Kaymakamlığına iade-i ziyarette bulundu.
Hendek Protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Vali Nayir, Kurum Müdürleri, Daire Amirleri ve Müdürler ile tanışıp ilçede ki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonrasında ilçe hakkında toplantı yapılmak üzere kaymakamlık toplantı salonuna geçildi.
Kaynak: İHA
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