Vali Nayir'den restorasyonu devam eden öğretmenevine ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen Sakarya Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy'un da eşlik ettiği ziyarette, restorasyon süreci devam eden öğretmenevinin müdürü Levent Kobya tarafından karşılanan Vali Nayir, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğretmenevinin Haziran 2019'da tadilat ihalesinin yapıldığını ifade eden Kobya, toplam 11 bin 980 metrekare alana kurulu 8 bin 880 metrekaresinde yetişmiş çam ormanı bulunan ve kır düğünü gibi etkinliklerin yapılmasına son derece müsait binanın bahçesinde 400 metrekare alana sahip restoran ve mutfak yapıldığını, resepsiyon, lobi alanı, idare odalarının bulunduğu ana binada 1 VIP odası ve 1 mescit ile 2'si engelli 2'si süit olmak üzere toplam 32 oda bulunduğunu, ayrıca 1 kafeterya, 220 kişilik konferans salonu ve 14 kişilik mini toplantı salonunun da yer aldığı binada artık son aşamaya gelindiğini aktardı.

Beraberindekilerle öğretmenevi içerisinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Vali Nayir de öğretmenlerimizin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, "Öğretmenevi, ilimizin en önemli ihtiyaçlarından biriydi. Milletin malının asıl sahiplerine döndüğü bir binada arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle tadilatın sona yaklaştığını gördük. Böylesi güzel bir doğaya sahip alanda, bu güzel bahçede inşallah öğretmenlerimize en kaliteli hizmetin verilebileceği bir mekana sahip olacağız. Bu gibi kaliteli işler bizim çalışmamızı, verimimizi, eğitimdeki kalitemizi artıracak hususlardır." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA