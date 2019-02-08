Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığındaki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

1. Ana Bakım Merkezi Komutanı Bakım Albayı Ferit Yüksel ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Nayir, Şeref Defterini imzaladıktan sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Fabrika içerisindeki üretim alanını gezen Nayir, Optik İmalat ve Yenileştirme Atölyesi, Çelik Palet Atölyesi, Lastik Palet Atölyesi ve Tırtıllı Araç Bölümünde incelemelerde bulundu.

Fırtına Obüsünün gösterilerini de izleyen Nayir, fabrikada üretilen askeri araç ve teçhizatlar hakkında brifing aldı.

Nayir, fabrika yöneticileri ve çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA