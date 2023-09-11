Vali Öksüz: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Vali Öksüz: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da başladı. 43 bin 632 öğrencinin ders başı yaptığı Burdur'da Vali Türker Öksüz Çatağıl köyünde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen "İlköğretim Haftası Kutlama Programı" Burdur'un Çatağıl Köyü'nde Çatağıl İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Jandarma Albay Mustafa Güder, Çatağıl İlkokulu Müdürü, öğretmenleri, öğrencileri ile veliler katıldı. Kutlama programı ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çatağıl İlkokulu 4.sınıf öğrencilerinin renkli halk oyunu gösterisi ile devam etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci konuşmasında, "Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcını coşkuyla karşılıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı umutlarımızı hayallerimizi ve başarılarımızı bir araya getirdiğimiz bir yolculuğun başlangıcı olsun. Sevgili öğrencilerimiz; sizler geleceğin liderleri ve değişimin öncülerisiniz. Sizlerin öğrenme sürecindeki merakınızı ve azminizi takdir ediyoruz. Unutmayın ki, her soru bir keşif demektir. Bu yıl sınırlarınızı zorlamaya cesaret edin. Kendi potansiyelinizi keşfedin. Değerli veliler; sizler de bu yolculukta büyük bir rol oynuyorsunuz. Çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek ve rehberlik için teşekkür ediyoruz. Lütfen çocuklarımızın öğrenme sürecini yakından takip edin ve onları her adımda cesaretlendirin. Sevgili öğretmenlerimiz; sizlerin bilgiyi öğretme tutkusu geleceğimizi şekillendirecektir. Her birinizi öğrencilere ilham kaynağı olarak görüyoruz. Onlara bilgi vermekten öte karakterlerini şekillendirmeye de yardımcı olacaksınız" sözlerini sarf etti.

Programda yaptığı konuşmada öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen Burdur Valisi Türker Öksüz ise "Yeni eğitim-öğretim döneminin, başta sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimize, eğitim camiasına, ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını diliyor, Burdur'umuz adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum. Devlet olarak, muasır medeniyetler seviyesinde bulunma idealinin yolu teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış sınıflarda, donanımlı eğiticiler elinde işlenmiş kaliteli bireylerin yetiştirilmesinden geçmektedir. Eğitim kalitemizi arttırmak adına devletimiz yatırımlar yapmakta, insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan en iyi yatırım olduğunun bilinciyle hareket etmektedir" şeklinde konuştu.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Ayrıca Vali Öksüz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen Şeyh Edebali'nin sözü havsalamızın en nadide yerinde kaimdir. Bu nedenle sevgili çocuklarımızın, eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda en sağlıklı koşullarda, güven ve huzur içerisinde çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi için çaba göstermek, çok çalışmak öncelikli görevimiz olacaktır. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak, Türkiye Yüzyılını Çocuklarımız ve gençlerimizin yüzyılı yapmak için, Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla birlikte eğitime büyük önem vereceğimizi burada ifade ederken, disiplinli bir çalışma temposuyla Burdur'un eğitim potansiyelini yeni bir başarı hikayesi ile taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini çalan Vali Öksüz öğrencilere Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kitap ve hediyeleri dağıttı. Daha sonra öğretmenlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Vali Öksüz ve beraberindekiler öğrenciler ve öğretmenler tarafından okul bahçesinde hazırlanan çilek ve sebze serasını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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