Vali Öksüz, Kars’ta ki projeleri basınla paylaştı

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Öksüz, Kars'ta 2020 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Türker Öksüz, Kars'ın son günlerde özellikle turizmde çok önemli bir ivme kazandığını belirtti.

Öksüz, başta yapımı devam eden Kars Vadisi Projesi olmak üzere Peynir Müzesi ve kentte hayata geçirilecek olan yaklaşık 60 projeyi basın mensuplarıyla paylaştı.

Vali Türker Öksüz, " Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Biz bir yılımızı tamamladık. Bir yılda birçok proje, birçok yatırım bunların hazırlıkları ve bu yatırımların realize edilmesi noktasında gayretlerimiz oldu. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki 2019 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalar elbette gerek benim, gerek tüm kamu kurum ve kuruluşların, ilimizin milletvekillerinin hepimizin ortak çalışmasıdır. Hiçbir şeyi tek başımıza yapma anlayışı içerisinde olmadık. Hepimiz, hep birlikte ilgili, yetkili olan kurum ve kuruluşlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte planlanması, kaynak bulunması ve bunların gerçeğe dönüştürülmesi noktasında hepimizin özverili, gayretli çalışmaları oldu. Biz bunu valilik olarak realize etme noktasında önemli görevlerimiz var. Bunları yapmaya çalıştık" dedi.

Öksüz, "her şeyden önce vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için büyük bir onur, Kars'ta bulunmaktan, Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Onların güvenlerini de layık olmaya çalışıyorum. Bu şehir önemli bir şehirdir. Neden önemli bir şehir? Çok derin bir tarihi, çok zengin bir kültürü var. Çok etnik gurup burada barış içerisinde, dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı başarmış bir kentten bahsediyorum. Bu şehir, ruhu olan bir şehir, birçok kültürel değerlere sahip ve birçok şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Bir yandan kış turizmi, içerisinde bulunduğumuz kış ayı dolayısıyla daha çok görüyoruz. İlimize yerli yabancı ziyaretçiler geliyor. Bir yandan Anı gibi kültürel bir değere sahibiz. Dünya Kültür Mirası Listesinde hepiniz biliyorsunuz. Çok kadim bir tarihi olan Kars'ın sahip olduğu tarihi yapılarımız var. Bunların hepsi bir bütün olarak insanları Kars'a çekiyor" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, daha sonra Makine Parkı Projesi, Kavılca Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi, Kars İli Tarım ve Peynir Müzesi Projesi, Droneler Tarım İçin Uçuyor Projesi, Kars İli Tarımsal Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi, Prefabrik Kaz Kesimhanesi Projesi, Tamburlu Sulama Sistemi Projesi, Coğrafi İşaretli Kars Balına Dolum ve Paketleme Ünitesi Konulması Projesi, Kars Bedesteni ve Konakları ile Turizm Alanları Hayat Buluyor Projesi başta olmak üzere yaklaşık 60 proje hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgi verdi. Projeler tamamlandığında Kars'ın çehresi değişecek.

Vali Türker Öksüz, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA