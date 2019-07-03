Vali Öksüz, TÜRSAB heyetini ağırladı

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Vali Türker Öksüz, makamında kabul etti.

Vali Türker Öksüz, , Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kars'ın turizm potansiyeli, turizmin geliştirilmesi ve turizm sektöründe yapılan çalışmalar hakkında TÜRSAB heyetine bilgi veren Öksüz, herkesi her mevsimde ayrı güzellikleri olan Kars'a davet etti.

Öksüz, "Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı ve adeta bir açık hava müzesi olan serhat şehir Gazi Kars'ın, Kars Kalesi, Baltık mimarisi yapıları dolu. Ebu'l Hasan Harakani Külliyesi, tarihi dokusu, Çıldır Gölü, Kuyucuk Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ani Örenyeri, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi, Susuz Şelalesi ve birçok tarihi ve turistik değerleri ile yapımı devam eden ve planlanan projelerle cazibesini daha da artıracak. Türkiye'nin doğusunda önde gelen turizm merkezi olduğunu ve mutlaka gezilip, görülmesi gereken yerlerden birisidir" dedi.

Öksüz, Kars'ın özellikle büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, kaz üretimi, coğrafi işaret almış olan kaşarı, gravyeri, çeşitli süt ve süt ürünleri ve Kars Balı ile ülkemizin lokomotifi konumunda olduğunu kaydetti. Vali Türker Öksüz, sektörde markalaşma adına da önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya da, Kars'ın ülkemizin kadim şehirden biri olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, Kars'ın bilinirliğinin son yıllarda arttığını ve TÜRSAB olarak Kars turizminin gelişmesi ve hak ettiği noktaya gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA