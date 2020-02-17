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Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç tarafından karşılanan Vali Çağatay, jandarma personelini selamladı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını gezen Vali Oktay Çağatay, yetkililerden bina ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kaynak: İHA




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