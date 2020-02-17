Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti.
Operasyon hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, operasyonda görevli asker ve güvenlik korucularıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.
Kaynak: İHA
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