Vali Osman Hacıbektaşoğlu’ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İhlas Haber Ajansı
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Vali Osman Hacıbektaşoğlu’ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamanın sevinç, heyecan ve mutluluğunu sevgili yavrularımız, değerli aileleri ve eğitim camiamızın kıymetli mensupları ile birlikte yaşıyor, paylaşıyor, yeni eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemizin tüm çocukları ve gençlerimize başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu güzel ve anlamlı günde öğrencilerimiz okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu, okula yeni başlayanlar ise tatlı bir heyecan yaşıyorlar.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği, yenilendiği bilgi, bilişim, iletişim ve teknoloji çağında çağdaş ve gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerle yarışmanın, onların gerisinde kalmamanın yolu etkin ve kaliteli iyi bir eğitimden geçmektedir.

Büyük ve güçlü devletimiz; milletimizin huzur ve refahı ile aydınlık ve güvenli bir gelecek hedefi ile hareket etmekte, dünya ile rekabet edebilmek, öncü rol üstlenmek ve söz sahibi olmak adına eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler üretmekte, önemli çalışmalar yapmakta, son yıllarda hayata geçirdiği teknolojik hamle, atılım ve yatırımlarla adından sıkça söz ettiren bir ülke konumunda dikkatle takip edilmektedir.

Tüm bu çalışmalar yapılırken ülkemizin umudu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi büyük bir emek, gayret ve özveri sergileyerek sorumluluk bilinciyle, bilgi ve beceriyle donatan, hayata hazırlayan eğitimin baş mimarları öğretmenlerimiz başta olmak üzere değerli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize önemli görevler düşmektedir.

İyi bir eğitimin geleceğin güvencesi olduğunu bilen, eğitime kendisini adamış sevgili öğretmenlerimiz tarafından hayata hazırlanan evlatlarımızın, ülkesini, milletini seven, milli ve manevi değerlerimize bağlı, aklın ve bilimin yolunda, sorumluluk sahibi, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, araştıran, sorgulayan, topluma faydalı nitelikli bireyler olarak yetiştirmeleri, ülkemizi bugün olduğu gibi her zaman büyük ve güçlü yapacaktır.

Bizler de evlatlarımızı; ülkemizi, devletimizi, milletimizi hep daha ileriye taşıyacak güç ve nitelikte eğiten, onlara iyiyi, güzeli, doğruyu öğreterek ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek için emek harcayan öğretmenlerimizi takdir ediyor, onlarla gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yeni bir eğitim öğretim yılı diliyor, huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülmesinin temini için her türlü tertip ve tedbirlerini aldığımız 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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