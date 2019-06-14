Vali Özdemir Çakacak YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Vali Özdemir Çakacak, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek öğrencilere başarılar diledi.

Yurt genelinde yapılacak olan sınavın önemini vurgulayan Vali Çakacak, "15-16 Haziran 2019 günleri gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yapılacaktır. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, her anlamda donanımlı bir üniversite okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlanan; aynı zamanda motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak başarılı olmaları en büyük dileğimizdir. Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirler alındı

Sınav günlerinde vatandaşların gürültüye ve herhangi bir dikkat dağıtıcı unsura karşı duyarlı olacaklarından şüphesinin olmadığını belirten Vali Çakacak sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Öğrencilerimiz için büyük önem ifade eden bu sınavda vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi hassasiyetle davranacaklarına, özellikle gürültü kirliliğine karşı duyarlı olacaklarına inancımız tamdır."

Ortaöğretimin son basamağı olan YKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav hakkındaki gereklilikleri hatırlatan Vali Özdemir Çakacak, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak olan öğrencilerden nüfus cüzdanı / TC kimlik kartı / geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için İlimiz Odunpazarı ile Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlükleri 15.06.2019 Cumartesi 07:00-17:00 ve 16.06.2019 Pazar günleri 07:00-15:30 saatleri arasında hizmet verecektir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA