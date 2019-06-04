Vali Pehlivan, geleneksel Çiftetaş iftarına katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Demirözü İlçesine bağlı Çiftetaş Mahallesi sakinleri tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına katıldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle iftar programı vesilesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Pehlivan organizasyon dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Pehlivan, iftar sofrasının hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti. Ramazan ayının rahmeti ve bereketi bol olan bir ay olduğunu kaydederek sözlerine devam eden Vali Pehlivan, "Hep birlikte Ramazan Bayramı'na erişmiş olmanın şükrünü, iç huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Yüce Allah'a duamız Ramazan'ın tekrarını bizlere sağlık, afiyet ve huzur içerisinde yaşatmasıdır. İnşallah bugün burada toplandığımız gibi bundan sonraki yıllarda da birlik ve dirlik içerisinde nice iftar sofralarını hep birlikte paylaşmak nasip olur." dedi.

Vali Pehlivan, aslen Demirözü İlçesi'ne bağlı Çiftetaş Mahallesi'nden olan Sivas Valisi Salih Ayhan'a davetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Valimiz o kadar yol kat edip geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ramazan birçok duygunun, hasletin ve manevi değerlerin pekiştiği, duyguların derinleştiği bir ay. Vefa da bu duygular içerisinde elbette çok önemli hasletlerden birisi. Bu akşamda ekip arkadaşlarıyla beraber koşarak geleneksel hale gelen bu iftar sofrasına katılmak üzere yola koyulması doğduğu köyüne olan vefasının bir örneğidir. Ne güzel ki Ramazan gibi bizleri bir araya getiren, aramızdaki bağları kuvvetlendiren değerlerimiz var. Ne kadar şükretsek azdır. Bu şükrün bilinci ile hepimize düşen hangi kademede olursak olalım vatanımız, memleketimiz, bayrağımız, inançlarımız, milli, manevi değerlerimiz ve milletimiz için üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektir. İnşallah hep birlikte elimizden gelenin daha iyisini, en iyisini yapacağız. Güzel Türkiye'mizin daha müreffeh, daha güçlü yarınlarına hep birlikte tanık olacağız." diye konuştu.

Vali Pehlivan davetlilerin Ramazan Bayramlarını tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, "Anılarının Tarlası" olarak nitelendirdiği Çiftetaş ve sakinlerine teşekkür ederek, "Valimiz başta olmak üzere değerli Kaymakamımıza ve bu toprağa hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Bu topraklar bizim ilham kaynağımız, beslendiğimiz ana damardır. Bu özden kopmamaya gayret gösteriyoruz. Sizler de buna vesile oluyorsunuz." dedi.

Ramazan ayının getirdiği hasletleri derinlikleriyle yaşadıklarını kaydeden Vali Ayhan, "Rabbim bu hasletleri 365 gün yaşamayı nasip etsin. Ramazan ve Oruç insanın ruhuna ve bedenine şifadır. Ruha olgunluktur. Nefsi terbiye eder, edeplendirir. Oruç tutmak bu düsturla sadece bir ibadet şekli değildir; insanın bütün uzuvlarını terbiye eder. İnsanların duygularını anlamaya yardım eder. Gönül coğrafyamızdaki insanların hallerini anlamaya vesile kılar. Dolayısıyla böyle bir dinin mensupları olarak bu dinin değeri olan Ramazan'ı bir arada yaşamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Mevsimler geçiyor, hayat geçiyor, Ramazan'da geçti. Baki olan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Biz Ramazan'dan razıydık. İnşallah seneye de tekrar bir arada oluruz. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam coğrafyasının Ramazan-ı Şerif'i hayır olsun." şeklinde konuştu.

İftara Vali Ali Hamza Pehlivan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Bayburt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA