Vali Pehlivan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi esnafını ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Hoca Ahmed Yesevi Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Ziyaretlerine Ulu Camii çevresinde bulunan esnafları dolaşarak başlayan Vali Pehlivan bölgedeki bir çay ocağında vatandaşlarla da bir araya geldi. Vali Pehlivan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Buranın ardından cadde esnafını ziyaret eden Vali Pehlivan, hasbihalde bulundu. Vali Pehlivan, işletme sahiplerine hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti.

Kaynak: İHA