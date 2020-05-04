Vali Pehlivan, Trafik Haftasında kontrol noktalarını ziyaret etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Trafik Haftası kapsamında emniyet ve jandarma trafik denetim ile yol kontrol noktalarını ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Pehlivan, 2-8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait trafik denetleme ve yol kontrol noktalarını ziyaret etti. Vali Pehlivan burada halkın huzuru ve güvenliği için yedi gün yirmi dört saat görevi başında olan ekipler ile bir araya geldi. Vali Pehlivan, trafik kontrol ve uygulama noktalarından geçen yolcularla kontrol sırasında sohbet ederek, trafik kurallarına riayet etmenin, emniyet kemeri takmanın, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmamanın, dikkatli ve tedbirli olmanın öneminden bahsetti. Vali Pehlivan, korona virüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında araç içinde de sosyal mesafe şartlarına uyulması, maske kullanılması gibi kuralları hatırlatarak araçlarda bulunanlara maske verip hayırlı yolculuklar diledi.

Ziyaretlerinde Vali Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı eşlik etti.

Kaynak: İHA