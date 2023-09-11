Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi çerçevesinde 2021 yılında hizmete açılan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde (BETEM) incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi çerçevesinde 2021 yılında hizmete açılan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde (BETEM) incelemelerde bulundu.

Mersin'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaptı. Vali Ali Hamza Pehlivan da Barbaros İlkokulundaki programdan sonra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Fuat Morel Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu, çocuklarla buluştu. Vali Pehlivan'a, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdür Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de eşlik etti.

"Örnek projemizle beceri temelli eğitimler verdiğimiz iki merkezi inşa ederek hizmete açtık"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, BETEM'de verdikleri eğitimin niteliği ilgili bilgiler vererek, ikinci BETEM'i de Menteş Mahallesi'nde hizmete açtıklarını söyledi. Özyiğit, "Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, tüm imkanlarımızla onları en iyi şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Erken çocukluk gelişimi konusunda hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla kısa sürede çok önemli bir mesafe kat ettik. Örnek projemizle beceri temelli eğitimler verdiğimiz iki merkezi inşa ederek hizmete açtık. Her biri 108 öğrenci kapasiteli ve özel bir eğitim programı uygulanıyor" dedi.

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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