Vali Pehlivan’dan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Pehlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bugüne yüksek özveri ve vazife aşkıyla üstlendiği bütün görev ve sorumlulukları cansiperane bir şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda Jandarma Teşkilatımız, mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık, verimlilik ve etkinlik anlayışı içinde sürdürmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere kamu düzeninin korunması için kendisine tevdi edilen görevi 180 yıldır layıkıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımız bu anlamda devletimizin en deneyimli kuruluşları arasında müstesna bir yere sahiptir. Jandarma Teşkilatımızın modern teçhizat ile donatılmış iyi eğitimli personeli, kurumsal vizyonu, profesyonel operasyon kabiliyeti ile bugüne kadar gerçekleştirdiği görevleri bundan sonra da aynı üstün vazife bilinci ile yerine getireceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatanımızın güvenliği ve bekası için canlarını feda eden bütün Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Görevleri başında olan her kademedeki Jandarma Teşkilatı mensuplarına üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA