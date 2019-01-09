Vali Pekmez 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vali Pekmez, milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın emekçilerinin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi.

Vali Pekmez, "Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yapan basın mensuplarımız, vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin istek ve gayretle çalışmalarını sürdürerek aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.

Demokratik hayatın vazgeçilmezi olan gazetecilik mesleğini gece gündüz demeden, karşılarına çıkan güçlükleri aşarak üstün bir görev anlayışıyla yerine getiren Adıyaman basını da bu sorumluluk bilinciyle gündeme taşıdığı konularla gerek kamuoyunun aydınlatılması gerekse de ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Değerli ve fedakar basınımızın, bugüne kadar sergiledikleri sorumlu ve özverili çalışma ile ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı duyarlılığını bundan sonra da devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.

Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2019 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla, valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz il merkezi ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA