Vali Pekmez 18 Mart Çanakkale Şehitlerini andı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümünü kutlamanın, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri korumak uğruna savaşarak, canını vermiş aziz şehitlerin Şehitler Günü nü idrak etmenin hüznünü ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümünü kutlayan Vali Pekmez, " Çanakkale, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, sarsılmaz bir imanla vatanını canı pahasına nasıl koruduğunu gösteren, Türkün-Kürdün, Alevinin, Sünni'nin, doğulunun, batılının kısacası bu topraklarda yaşayan her bir ferdin kader birliği yaparak şehit düştüğü yerdir. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin ilk kıvılcımı ve şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici ve destansı bir mücadelesidir.

Bundan 104 yıl önce kahraman ecdadımız eşsiz bir destan yazdı. Bu öyle bir destandır ki gözler hala onunla yaşarmakta, yürekler onunla ürpermekte, düşünceler onunla yücelmektedir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir.

Tarih yapan ve tarih yazan bir millet olarak bugün bizlere düşen görev, Çanakkale ruhunu diri tutmak, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakıp şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmektir.

Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA