Vali Pekmez kurum ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında defterdarlık, bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü ile ipek yolu kalkınma ajansını ziyaret ederek, her üç kurumun yürüttüğü faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlk olarak defterdarlığı ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i hizmet binası önünde Defterdar Vekili Hasan Hüseyin Avni Acar ve defterdarlık birim müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez, Defterdar Vekili Acar'dan defterdarlığın genel durumu, il geneli mükellef sayısı, vergi dairesi, gelir, milli emlak, muhakemat ve muhasebe müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler ile yıllara göre tahakkuk ve tahsilat miktarları, borçların yapılandırılması, personel durumu, kurumun ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin bilgileri içeren ayrıntılı bir brifing aldı.

Defterdarlık ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Kuruma gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ve Şube Müdürleri karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Vali Aykut Pekmez'e kurumun faaliyet ve çalışmaları, ilin sanayi durumu ve mevcut sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin il ekonomisine katkıları, ithalat ve ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi.

Vali Aykut Pekmez, ziyaret programının son bölümünde bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü ile aynı bina içerisinde hizmet veren ipekyolu kalkınma ajansını ziyaret ederek, ajansın faaliyetleri ve mali destek programları hakkında İKA Proje Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız'dan bilgi aldı.

Kaynak: İHA